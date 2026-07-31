Омский ГАУ и консульство КНР договорились о развитии научного сотрудничества

Фото: Омский ГАУ

30 июля Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина посетила делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге. Визит состоялся в рамках Перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Делегацию возглавили консул, руководитель отдела двустороннего сотрудничества Ли Шуан и консул по вопросам образования Фан Чао. Об этом сообщили в пресс-службе Омского ГАУ.

Почетных гостей встретила ректор университета Оксана Викторовна Шумакова, после чего состоялись переговоры о перспективах дальнейшего взаимодействия. Ректор отметила, что Омский ГАУ уже сотрудничает с 8 вузами Китайской Народной Республики и входит в Альянс сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового Пути, Университетский альянс Шелкового Пути, Международную организацию сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах, а также является участником Университета Шанхайской организации сотрудничества. На сегодняшний день выпускники Омского ГАУ продолжают обучение в Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства и Таримском университете. Студенты китайских университетов являются участниками летних и зимних школ, организованных Омским ГАУ.

Проректор по образовательной деятельности Светлана Комарова презентовала гостям ключевые образовательные направления работы вуза и выступила с конкретными предложениями. Проректор по научной работе Наталья Гоман рассказала о научной и инновационной деятельности Омского ГАУ и совместных проектах с китайскими университетами, а также выразила намерения об открытии совместных лабораторий с ведущими сельскохозяйственными китайскими вузами. Стороны обсудили организацию летних и зимних школ для китайских студентов, вопросы академической мобильности студентов и преподавателей, а также совместные научные исследования и открытие представительств Омского ГАУ в образовательных организациях КНР.

После официальной части господин Ли Шуан и господин Фан Чао ознакомились с инфраструктурой университета. Экскурсия включала посещение Музея истории Омского ГАУ, где консул оставил памятный отзыв. Делегация посетила студенческий городок, инженерный образовательно-производственный кластер, учебно-опытное хозяйство и Международный селекционно-генетический центр.

Ректор Оксана Викторовна Шумакова отметила: «Для нас большая честь принимать делегацию. Это событие символизирует не просто дружбу, а подлинное стратегическое партнерство наших великих держав. Мы убеждены: только вместе, обмениваясь опытом и лучшими практиками, можно отвечать на вызовы времени и формировать современные компетенции будущих специалистов». Господин Ли Шуан поблагодарил руководство вуза за теплый прием и выразил надежду на то, что всестороннее сотрудничество двух стран будет развиваться.

По итогам визита было выражено общее стремление превратить сегодняшнюю встречу в отправную точку для новых инициатив, которые будут реализованы в интересах обеих стран и будущих поколений специалистов. Местные жители, студенты и граждане, выбирающие карьеру в агропромышленном комплексе, получат дополнительные возможности для международного обмена и профессионального роста благодаря расширению партнерских связей сибирского вуза с китайскими университетами.

Развитие международного образовательного и научного сотрудничества между Омским ГАУ и вузами Китайской Народной Республики способствует интеграции отечественного аграрного образования в мировое научное пространство. Совместные исследования, академическая мобильность и обмен лучшими практиками формируют новое поколение высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса России и Китая.

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