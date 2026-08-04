В Ленинском округе Омска тушили утеплитель новостройки

Вчера вечером, 3 июля, в Ленинском округе областного центра произошел пожар на территории строящегося многоквартирного жилого дома по улице Архиепископа Сильвестра. Подробности рассказали сегодня в МЧС России по Омской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:51. К моменту прибытия первых расчетов открытым пламенем горел утеплитель на фасаде цокольного этажа. Плотное задымление распространилось с первого по третий этажи строящегося здания.
Благодаря бдительности самих рабочих удалось избежать жертв. Все 20 строителей, находившихся внутри, заметили дым и самостоятельно покинули опасную зону еще до того, как к месту прибыли расчеты МЧС.
Борьбу с огнем вели 11 сотрудников пожарной охраны при участии двух единиц спецтехники. Очаг возгорания был полностью ликвидирован в 19:12. В результате инцидента повреждена внешняя отделка фасада цокольного этажа на площади 120 квадратных метров. Также копоть от продуктов горения покрыла стены здания с первого по третий этаж на всей площади этажей.
В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для установления точной причины происшествия. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем при проведении строительных работ или короткого замыкания временной электропроводки.
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