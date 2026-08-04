300 тысяч за инвалидность: прокуратура Омской области отсудила компенсацию для пассажира

Женщина-водитель не справилась с управлением на трассе Тюмень — Омск, в результате чего пассажир стал инвалидом первой группы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Любинского района отстояла права жителя региона, пострадавшего в тяжелой автомобильной аварии. Суд взыскал с виновницы ДТП 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом 4 августа сообщили в прокуратуре Омской области.

Трагедия произошла еще в сентябре 2021 года на федеральной трассе «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск». Женщина, управлявшая автомобилем Honda CR-V, не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет. В результате ДТП пассажир получил многочисленные телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Последствия аварии оказались катастрофическими для пострадавшего. Мужчина был вынужден проходить длительное лечение, а по его итогам врачебная комиссия присвоила ему первую группу инвалидности.

Поскольку виновница аварии отказывалась добровольно возмещать моральный ущерб, прокурор Любинского района обратился в суд с иском в интересах потерпевшего. Изучив материалы дела и медицинские заключения, суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.

На данный момент решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами процесса в вышестоящей инстанции.

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