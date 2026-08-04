Шелест провел церемонию передачи атрибутов звания двум новым почетным гражданам Омска

На церемонии награждения. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омском городском Совете 29 июля состоялась торжественная церемония вручения атрибутов звания «Почетный гражданин Омска», а также памятных медалей, посвященных 310-летию города. Сергей Шелест и Владимир Корбут провели торжественную церемонию накануне Дня Омской области и Дня города.

В 2026 году список заслуженных омичей пополнили два выдающихся жителя региона — заслуженный работник культуры РФ Владимир Шалак и руководитель 242-го учебного центра ВДВ Виталий Репин. Церемонию провели мэр Омска Сергей Шелест и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.

«Эти люди не нуждаются в особом представлении. Жизненный путь каждого из них — пример беззаветного служения выбранному делу и преданности родной стране. Горд знакомству с ними», — подчеркнул Сергей Шелест, обращаясь к собравшимся.

Виталий Репин занимает должность начальника 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск. Его работа заключается не только в подготовке военных специалистов, но и в воспитании характера молодых людей, ответственности и силы духа. За проявленные отвагу и героизм он награжден тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью Суворова.

Отвечая на вопросы о значимости награды, Виталий Викторович признался, что не привык к такому вниманию прессы.

«На самом деле очень волнительное чувство. Как я уже говорил во время вручения мне столь почетного звания, большое спасибо от себя лично, от командования Воздушно-десантных войск, от Министерства обороны за столь высокую оценку моей деятельности. Это накладывает на меня еще большую ответственность в воспитании молодых бойцов, сделать так, чтобы они были профессионалами своего дела. Ну, а от этого и зависит их жизнь», — отметил он.

Имя Владимира Шалака для омичей не нуждается в особом представлении. Оно многие годы прочно связано с развитием отрасли культуры города, созданием новых творческих коллективов и учреждений. Двадцатилетняя деятельность Владимира Шалака на посту руководителя сферы культуры подготовила предпосылки для получения Омском статуса культурной столицы России в 2026 году.

«Когда мне сказали, я растрогался, говорю откровенно. Потом перед глазами промелькнула вся моя трудовая деятельность. И понял, кое-что сделал. И всегда говорил своим коллегам на всех совещаниях: мы приходим на короткий срок. И мы обязательно должны оставить след, а не только наследие. Я пришел на эту должность 11 мая 1990 года, 36 лет назад. Порой было невероятно трудно, но как я говорю, не решаемых задач не бывает».

Также всем собравшимся были вручены памятные медали в честь 310-летия со дня основания Омска. Признание заслуг выдающихся земляков способствует укреплению исторической памяти и формированию позитивного образа региона. Вклад каждого омича ценен и важен.

«В нашем городе живет много людей, которые достойно вносят вклад в его историю в культуре, искусстве, спорте. Особо хочу отметить Владимира Васильевича: он с детства посвятил себя искусству и до сих пор безвозмездно служит ему. А Виталий Викторович не раз бывал в горячих точках и воспитал немало омичей, его знания и опыт стали для ребят важной опорой», — отметил Владимир Корбут.

Всего с момента учреждения звания чести стать почетными гражданами Омска удостоились 38 выдающихся омичей и 34 ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня здравствуют 33 человека, 12 из них присутствовали на церемонии.

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