В Омской области рассматривают продление выплат студенческим семьям

Власти Омской области намерены поддержать молодых родителей из числа учащейся молодежи. Министерство труда и социального развития региона подготовило проект указа о продлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для студенческих семей.

Согласно документу, право на получение пособия сохраняется за студентами очной формы обучения, у которых ребенок родился в период с 1 января 2025 года. Изначально программа была рассчитана до конца 2026 года, однако теперь срок действия меры поддержки планируют продлить до конца 2027 года.

Финансирование программы уже заложено в бюджет региона на следующий год. По прогнозам областного Минтруда, в 2027 году данной мерой поддержки смогут воспользоваться около 100 студенческих семей, на что потребуется порядка 10 миллионов рублей.

Статистика показывает востребованность этой меры. Только в прошлом году выплату в размере 100 тысяч рублей получили 66 студенческих семей. Кроме того, в 2025 году было введено ежемесячное пособие в размере 500 рублей для нуждающихся учащихся с детьми. Важным преимуществом инициативы является то, что данные выплаты предоставляются независимо от текущего дохода семьи, основываясь исключительно на статусе студента-родителя.

Данная инициатива направлена на поддержку демографии среди молодежи и создание благоприятных условий для совмещения учебы и воспитания детей.

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