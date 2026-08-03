В Омске хотят ввести новую линейку безлимитных проездных

Фото: МП «Электрический транспорт» / предоставил пресс-центр администрации Омска

3 августа департамент транспорта мэрии опубликовал проект решения Омского городского Совета о новых проездных. Документ предлагает билеты на один день, семь дней, три месяца и год. Напомним, сейчас пассажирам доступны безлимиты только на 15 и 30 дней.

Интересно, что для студентов и пенсионеров могут появиться также льготные абонементы на полмесяца и на меся. Пока что они предлагаются лишь для школьников. Стоимость новых тарифов будет выше на три рубля за разовую поездку.

Ранее мы писали, что в первый день учебного года заработают пересадочные тарифы для школьников.

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