Омский горсовет ввел пересадочный тариф для школьников

Фото: департамент транспорта администрации Омска

15 июля депутаты омского городского совета рассмотрели 23 вопроса. Среди ключевых решений — введение пересадочного тарифа для школьников, оплачивающих проезд «Омкой». Раньше такая опция была доступна только взрослым пользователям.

Новшество начнет действовать с 1 сентября 2026 года. При оплате указанной картой в течение 45 минут после первой поездки школьники смогут бесплатно пересесть на другой вид общественного транспорта. Деньги будут списываться в рамках заранее купленного «пакета».

Теперь передвигаться по городу несовершеннолетние смогут более экономично и удобно.

Напомним, ранее мы писали о временной корректировке схемы движения автобуса №45.

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