Александр Шлеменко в шестой раз стал отцом и сообщил об этом подписчикам

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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко вновь познал радость отцовства. Сегодня, 4 августа рано утром спортсмен сообщил подписчикам в социальных сетях о рождении шестого ребенка.

«Дорогие омичи, доброе утро, оно действительно доброе, потому что я в шестой раз стал папой», — сообщил Александр Шлеменко на своей странице в социальных сетях.

В большом интервью корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову Александр Шлеменко подробно рассказал о принципах воспитания детей и своем отношении к многодетности. По его словам, у него нет строгой цели по количеству наследников, однако он знаком с понятием «полный род», которое подразумевает наличие 16 детей.

«Я сам удивился, что люди к этому стремились. Сейчас об этом подзабыли. Это сложно, современная жизнь не позволяет это сделать... У меня нет стремления, но хотелось бы быть полезным для своего рода. Я хочу кормить свой род, чтобы он развивался и рос, как делали мои предки», — поделился Шлеменко.

Александр также отметил важную роль своей супруги, которая личным примером вдохновляет других женщин. Спортсмен признался, что жене часто пишут девушки из разных городов, сообщая, что благодаря ей решились завести третьего или четвертого ребенка.

Александр и Алена Шлеменко воспитывают уже шестерых детей — двух дочерей и трех сыновей. Пол шестого ребенка пока не сообщается. Старшая дочь пары родилась в 2013 году, предыдущий ребенок, сын — 24 мая 2022 года.

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