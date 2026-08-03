В Омске задержан лже-покровитель, вымогавший 4,5 млн у рыбного бизнесмена

Мужчина запугивал жертву и вынудил его покинуть регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске пресечена деятельность дерзкого мошенника, который выдавал себя за высокопоставленного покровителя в силовых структурах. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД совместно с региональным УФСБ задержали подозреваемого прямо по месту жительства. Об этом 3 августа рассказали в УМВД России по Омской области.

В полицию обратился местный предприниматель, занимающийся рыбным бизнесом. По версии следствия, обвиняемый предложил коммерсанту «решить» возникшие у того трудности с правоохранительными органами за вознаграждение в 4,5 миллиона рублей. Бизнесмен поверил обещаниям о защите со стороны полиции и в течение года частями переводил деньги на счета афериста, полагая, что тот передает их реальным «покровителям». На деле же фигурант оставлял всю сумму себе.

Когда сумма была выплачена полностью, лже-силовик потребовал еще 10% от суммы (450 тысяч рублей) якобы за свои услуги посредничества. Получив отказ и усомнившись в реальности сделки, омич перешел к угрозам. Он начал звонить и писать жертве, присылать видеозаписи с жестокими избиениями людей, а также порезал колеса автомобиля предпринимателя, припаркованного во дворе дома. Опасаясь за свою жизнь и безопасность семьи, бизнесмен был вынужден переехать в другой регион и обратиться в полицию.

По ходатайству следователя следственной части СУ УМВД России по Омской области подозреваемый заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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