«Вместо помощи — иск в суд»: омский бизнесмен выплатит 375 тысяч за травму пассажирке

Женщине пришлось отстаивать свои интересы в суде Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дорого обошлась поездка на маршрутном такси для 67-летней жительницы рабочего поселка Черлак. После того как попавший в аварию микроавтобус перевернулся, женщина получила тяжелейшие травмы позвоночника, а владелец бизнеса попытался уйти от ответственности. Подробности сегодня, 3 августа, рассказали в прокуратуре Омской области.

Трагедия произошла на трассе Омск — Черлак возле поселка Ачаирский. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, несколько раз перевернувшись. Пенсионерка получила закрытый перелом позвонка и черепно-мозговую травму. Врачи диагностировали тяжкий вред здоровью, который фактически разделил жизнь женщины на «до» и «после».

Несмотря на то что вина водителя была доказана судом (ч. 1 ст. 264 УК РФ), индивидуальный предприниматель отказался добровольно выплачивать компенсацию морального вреда пострадавшей пассажирке. Женщине пришлось обращаться в суд повторно уже лично против бизнесмена.

Суд встал на сторону потерпевшей. Служители Фемиды постановили взыскать с предпринимателя 375 тысяч рублей. Когда дело дошло до принудительного исполнения, судебные приставы заблокировали банковские счета должника и наложили запрет на регистрационные действия в отношении его автопарка. Только после этого бизнесмен погасил долг перед пенсионеркой в полном объеме.

Напомним, ранее следствие установило, что перевозчик имеет лицензию и страховку, однако именно он несет ответственность за безопасность пассажиров согласно закону о защите прав потребителей.

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