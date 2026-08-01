Погибли водитель и пассажир: в Омске мотоциклист врезался в опору ЛЭП

Аварию зарегистрировали в Кировском округе. Фото: УМВД России по Омской области

Первый день августа в Омске начался со страшной аварии на пересечении улиц 2-Солнечная и 3-Любинская. Около двух часов ночи мотоцикл влетел в опору линии электропередач. Погибло двое человек. О трагедии сообщили в региональном УМВД и облпрокуратуре.

По предварительным данным полиции, с управлением не справился 42 летний водитель «Ямахи». От травм, полученных при столкновении с ЛЭП, шофер и его пассажир, мужчина 1988 года рождения, скончались на месте. Фото с места смертельного ЧП предоставили в ГИБДД.

Фото: УМВД России по Омской области

Правоохранители уточняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура взяла ход этой проверки на контроль.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что на 940-м км трассы Челябинск-Новосибирск фура насмерть сбила пешехода.

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