В Омскую область везут тонны бахчевых из Узбекистана и Китая

Омская область заняла второе место по ввозу бахчевых культур Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Импорт арбузов в Сибирь бьет рекорды этого сезона. За первую половину 2026 года в Сибирский федеральный округ ввезено более 12 тысяч тонн импортных бахчевых культур, что в 2,7 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом 3 августа рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Лидером по закупкам экзотических (для региона) фруктов стал Новосибирск, куда ушло почти 6,4 тысячи тонн продукции. Омская область уверенно занимает вторую строчку рейтинга с долей почти в 18%, замыкая тройку лидеров Красноярский край с показателем 14%.

Основным поставщиком сладких ягод для сибиряков остается Узбекистан. Поставки из этой республики выросли колоссально — сразу в 7,6 раза по сравнению с прошлым годом. Также зафиксирован рост поставок из Китая (на 26%) и Ирана (более чем в три раза). Всего арбузы в СФО ввозились из шести стран мира.

«Оперативность выпуска плодоовощной продукции — под особым контролем руководства СТУ и Сибирской электронной таможни. Отмечу, средний срок выпуска импортных партий товаров агропродовольственного комплекса при отсутствии дополнительных форм контроля на сегодняшний день составляет всего 54 минуты», — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году омские таможенники уже помогали бизнесу ускорять логистику, внедряя цифровые технологии декларирования. Текущий урожай арбузов проходит границу без задержек, что позволяет жителям региона наслаждаться свежими фруктами практически сразу после сбора урожая в Средней Азии.

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