«Межпоселенческий музей истории Седельниковского района» Омской области получил грантовую поддержку

Проекты-победители были отобраны компетентным жюри, куда вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года.

Среди победителей - МБОУК «Межпоселенческий музей истории Седельниковского района» Омской области, который с помощью средств гранта организует проект «Творческая мастерская: музейный класс свечеварения». Его ключевая особенность - сочетание культурно-просветительской и практической составляющих. Участники не только знакомятся с историей свечеварения и его ролью в разных культурах, но и осваивают ремесло на мастер-классах. Проект рассчитан на подростков, их живое общение, развитие творческих способностей и сохранение культурного наследия через изучение старинного ремесла. Итогом участия станет выставка работ, созданных руками юных мастеров.

Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Одна из задач - превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.