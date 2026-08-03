Омские специалисты помогают коллегам из других регионов мониторить качество воды

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Мобильная лаборатория омского водоканала на прошлой неделе прибыла в город Туринск Свердловской области для оперативного контроля качества воды в реке Тура. Специалисты из Омска организовали регулярный мониторинг, лаборанты берут пробы воды дважды в сутки и детально их анализируют.

Омские специалисты оценивают целый ряд ключевых показателей речной воды. В их числе - запах при температуре 20 и 60 °C, а также мутность, цветность, окисляемость, концентрация растворенного кислорода и содержание аммиака. Главное преимущество лабораторного комплекса - его мобильность: отобранные на месте пробы воды не нужно доставлять в стационарную лабораторию, поскольку все необходимое для анализа оборудование и реагенты размещены непосредственно в автомобиле.

Забор проб специалисты мобильной лаборатории ведут в районе города Туринск, который расположен примерно в 200 километрах от Тюмени. Место для работы передвижной лаборатории выбрано не случайно, здесь лаборанты могут оценить исходное качество воды до ее поступления в зону Метелевских очистных сооружений.

Фото: пресс-служба омского водоканала.

«Мы регулярно отбираем пробы в деревне Речкино, которая находится на границе Тюменской и Свердловской областей. В условиях критического ухудшения качества речной воды важен контроль еще выше по течению. От Туринска до Тюмени вода идет два дня. Постоянный лабораторный контроль воды выше по течению позволяет нам заранее реагировать на изменения исходной воды и оставляет время на подготовку сооружений к работе в новых условиях», - прокомментировал начальник управления технологического сопровождения «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.

Омский и Тюменский водоканалы входят в группу компаний «Росводоканал», благодаря чему взаимодействие строится в едином технологическом и информационном контуре, что ускоряет принятие решений. Помимо аналитической поддержки, омский водоканал направил в Тюмень технику для обеспечения работы передвижного пункта набора воды.