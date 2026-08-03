Спасатели эвакуировали 9 человек из горящего дома в Советском округе Омска

Предварительно, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Фото: МЧС России по Омской области

Сегодня ночью, в 02:25, в Советском округе Омска произошел пожар в пятиэтажном панельном доме. Прибывшие огнеборцы обнаружили дым, валивший из окна квартиры на четвертом этаже. Подробности рассказали сегодня в МЧС России по Омской области.

К моменту прибытия расчетов жильцы уже начали самостоятельную эвакуацию. Благодаря бдительности соседей девять человек успели покинуть подъезд до появления густой задымленности. Звено газодымозащитной службы (ГДЗС) провело разведку помещений и локализовало открытое горение в однокомнатной квартире к 02:35.

«Прибыв на место, мы сразу оценили обстановку: шел дым из окна, но люди уже начали эвакуироваться. В закрытом окне мы видели пламя. Звено ГДЗС стало проводить разведку, ведь была глубокая ночь. В квартире никого не было, пришлось вскрыть дверь. В комнате горел диван, расплавился натяжной потолок», — рассказал начальник караула 6-й пожарно-спасательной части Денис Безделев.

В результате происшествия повреждены внутренняя отделка и домашние вещи в комнате площадью около 6 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС. Рассматриваются две версии: неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работали 9 сотрудников МЧС России и три единицы техники.

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