В программе могут участвовать дома, соответствующие определенным критериям Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители частного сектора Омска получили возможность компенсировать расходы на газификацию своих домов. С конца июля в администрациях административных округов города возобновился прием документов для участия в федеральной программе «Чистый воздух», входящей в нацпроект «Экологическое благополучие». Об этом 3 августа сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Государство готово полностью возместить затраты на технологическое присоединение к газовой сети в размере до 212 415,60 рубля. Это позволяет владельцам частных домов существенно сэкономить при переходе с печного отопления на экологичное топливо.

Чтобы получить единовременную денежную компенсацию, собственники должны соответствовать ряду критериев. Во-первых, жилье должно иметь статус индивидуальной или блокированной застройки. Во-вторых, перевод с печного отопления на газовое (технологическое присоединение) должен быть осуществлен в период с начала 2025 года по настоящее время. Важным условием является отсутствие факта получения других компенсаций за выполнение подобных работ ранее, включая выплаты в рамках программы социальной догазификации для льготных категорий граждан.

Документы необходимо подавать в администрацию соответствующего административного округа города Омска по месту нахождения жилого дома. Специалисты администраций помогут жителям собрать необходимый пакет документов и ответят на все интересующие вопросы о процедуре оформления субсидии.

Прием документов проходит в окружных администрациях:

Кировский округ: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел.: 55-14-86;

Ленинский округ: просп. К. Маркса, д. 62, каб. 410, тел.: 41-52-01;

Октябрьский округ: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 414, тел.: 32-21-09;

Советский округ: ул. Красный Путь, 107, каб. 417, тел.: 23-65-86;

Центральный округ: ул. Герцена, 25, каб. 210, тел.: 25-47-42.

Данная мера поддержки является частью масштабной экологической инициативы, направленной на улучшение качества атмосферного воздуха в сибирских городах и повышение комфорта проживания граждан.

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