В Омске выбрали две песни для курантов на Любинском проспекте

В День города в Омске подвели итоги конкурса «Мелодии на Любинском», проходившего в рамках проекта «Музыка культурной столицы». По результатам народного голосования лучшими были признаны сразу две музыкальные композиции. Информацию об итогах конкурса предоставила пресс-служба администрации Омска.
Первое место разделили песня «Вечерний Омск», написанная местным автором Павлом Окуневым, и композиция «Омск — культурная столица», музыку и слова к которой создала Елена Пащенко из Санкт-Петербурга. Авторы произведений получили дипломы и денежные сертификаты.
В течение ближайшего года песни-победители будут регулярно звучать в исполнении омских курантов, установленных на Любинском проспекте.
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