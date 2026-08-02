В Омске выбрали две песни для курантов на Любинском проспекте

Любинский проспект. Фото: Роман Макарьев

В День города в Омске подвели итоги конкурса «Мелодии на Любинском», проходившего в рамках проекта «Музыка культурной столицы». По результатам народного голосования лучшими были признаны сразу две музыкальные композиции. Информацию об итогах конкурса предоставила пресс-служба администрации Омска.

Первое место разделили песня «Вечерний Омск», написанная местным автором Павлом Окуневым, и композиция «Омск — культурная столица», музыку и слова к которой создала Елена Пащенко из Санкт-Петербурга. Авторы произведений получили дипломы и денежные сертификаты.

В течение ближайшего года песни-победители будут регулярно звучать в исполнении омских курантов, установленных на Любинском проспекте.

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