Делимся эксклюзивными фотографиями и собственными впечатлениями Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за временного закрытия сквера у Омской крепости выставку «Флора — 2026» перенесли на непривычную площадку. С 31 июля желающие полюбоваться красками природы приходят в дендрологический сад имени Гензе. Там же побывала корреспондент «КП-Омск», чтобы запечатлеть живописные виды. Публикуем свежие эксклюзивные снимки.

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мои впечатления: это, конечно, не та «Флора», к которой мы привыкли. Здесь просто обычный дендросад, кое-где украшенный небольшими композициями. Помню, в прошлые годы были большие тематические фигуры — сейчас я такого, по крайней мере, не отыскала. Я даже не поняла, какая в этот раз тематика, все разбросано по большому парку. По аллеям люди ходят и рассматривают растения, которые и так есть в дендросаду. Ну а сами цветочные скульптуры внушительные я не увидела. Просто вазы с цветочками, арочки, ожидала не этого», — поделилась Екатерина К.

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Закроется выставка в ближайший вторник, 4 августа.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» опубликовала большой фоторепортаж с 36-го Сибирского международного марафона.

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