«Мало тебя» на весь город: Ольга Серябкина дала концерт на Соборной площади

Выступление экс-солистки группы SEREBRO стало кульминацией празднования Дня города. Фото: Роман Макарьев

Празднование 310-летия Омска завершилось ярким музыкальным аккордом. Вечером 1 августа на Соборной площади состоялся сольный концерт популярной певицы Ольги Серябкиной. Корреспондент «КП-Омск» побывал на концерте и снял яркие кадры выступления певицы.

Выступление стало логическим завершением праздничного марафона. Днём ранее омичей радовала Клава Кока, а перед выходом хедлайнера — Ольги Серябкиной — публику разогревал Андрей Державин с группой «Сталкер». Однако именно сет бывшей солистки Serebro собрал, по оценкам очевидцев, несколько тысяч человек.

Фото: Роман Макарьев

Певица подарила зрителям свои главные хиты. В плейлист вошли композиции «Перепутала», «Мало тебя», «Между нами любовь», а также другие известные треки из её репертуара. Зрители подпевали каждой строчке, создавая плотную стену звука над площадью.

Даже внезапный дождь не помешал выступлению. Фото: Роман Макарьев

В финале выступления артистка поблагодарила омскую публику за невероятно тёплый приём и тепло поздравила всех жителей со знаменательной датой — 310-летием со дня основания города.

Фото: Роман Макарьев

Напомним, программа юбилея Омской области и города Омска включала в себя десятки мероприятий на разных площадках, однако музыкальный финал на Соборной площади стал самым массовым событием выходных.

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