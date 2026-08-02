«Мало тебя» на весь город: Ольга Серябкина дала концерт на Соборной площади

Празднование 310-летия Омска завершилось ярким музыкальным аккордом. Вечером 1 августа на Соборной площади состоялся сольный концерт популярной певицы Ольги Серябкиной. Корреспондент «КП-Омск» побывал на концерте и снял яркие кадры выступления певицы.
Выступление стало логическим завершением праздничного марафона. Днём ранее омичей радовала Клава Кока, а перед выходом хедлайнера — Ольги Серябкиной — публику разогревал Андрей Державин с группой «Сталкер». Однако именно сет бывшей солистки Serebro собрал, по оценкам очевидцев, несколько тысяч человек.
Певица подарила зрителям свои главные хиты. В плейлист вошли композиции «Перепутала», «Мало тебя», «Между нами любовь», а также другие известные треки из её репертуара. Зрители подпевали каждой строчке, создавая плотную стену звука над площадью.
В финале выступления артистка поблагодарила омскую публику за невероятно тёплый приём и тепло поздравила всех жителей со знаменательной датой — 310-летием со дня основания города.
Напомним, программа юбилея Омской области и города Омска включала в себя десятки мероприятий на разных площадках, однако музыкальный финал на Соборной площади стал самым массовым событием выходных.
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