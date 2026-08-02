Омичка ударилась головой при падении на концерте в День города

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Празднование Дня города на Соборной площади омрачилось неприятным происшествием. Во время концерта в плотной толпе зрителей стало плохо женщине среднего возраста. Об этом пишет 2 августа телеграм-канал «Инцидент Омск».
По словам очевидцев, омичка неожиданно упала на асфальт, сильно ударилась головой и длительное время не приходила в себя. Находившиеся рядом люди незамедлительно вызвали врачей и помогли переместить пострадавшую на свежий воздух для оказания первой медицинской помощи.
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