Омичка ударилась головой при падении на концерте в День города

Женщине оперативно оказали помощь Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Празднование Дня города на Соборной площади омрачилось неприятным происшествием. Во время концерта в плотной толпе зрителей стало плохо женщине среднего возраста. Об этом пишет 2 августа телеграм-канал «Инцидент Омск».

По словам очевидцев, омичка неожиданно упала на асфальт, сильно ударилась головой и длительное время не приходила в себя. Находившиеся рядом люди незамедлительно вызвали врачей и помогли переместить пострадавшую на свежий воздух для оказания первой медицинской помощи.

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