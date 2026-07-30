Скорая помощь Омска перейдет в режим повышенной готовности на День города

Выездная бригада скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники скорой медицинской помощи Омска 1 августа перейдут в режим повышенной готовности в связи с празднованием Дня города и Омской области. Во время праздничных спортивных и культурных мероприятий будут дежурить выездные бригады скорой медицинской помощи, чтобы оперативно реагировать на обращения участников и зрителей, а также оказывать экстренную и неотложную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Основные площадки дежурства бригад скорой помощи охватят ключевые локации праздника. С 12.00 до 22.00 медики будут дежурить на пересечении улиц Ленина и Музейной, возле здания по адресу площадь Дзержинского, 1а, где пройдут Фестиваль циркового искусства и артистов оригинального жанра «Одна на всех культурная столица. Омск цирковой» (0+) и Фестиваль молодых исполнителей «Одна на всех культурная столица. Омск молодежный» (0+). В это же время, с 12.00 до 22.00, бригады будут работать в сквере имени А.Т. Алтунина на Концертной программе детских школ искусств «Одна на всех культурная столица. Омск талантливый» (0+), а с 19.00 до 22.00 там же пройдет Фестиваль городского романса и авторской песни «Одна на всех культурная столица. Омск романтический» (0+).

Городской праздник «Детство – это Я и Ты» (0+) на территории от Тарских ворот до фонтана будет обеспечен медицинским сопровождением с 12.00 до 18.00. Фестиваль кино «Одна на всех культурная столица. Омский кинопарк» (0+) в Городском саду на улице Ленина, 23а, пройдет под наблюдением медиков с 14.00 до 22.00. Турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска» (0+) на площади Победы будет сопровождаться дежурством бригад с 14.00 до 19.00.

Помимо этого, на многих праздничных локациях развернутся мобильные медицинские пункты, где будут дежурить медработники городских лечебных учреждений. Помогать обеспечивать безопасность омичей и гостей города будут также сотрудники Врачебно-физкультурного диспансера и представители общественного движения «Волонтеры-медики». Местным жителям, студентам и всем гражданам, планирующим посетить праздничные мероприятия, рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при необходимости незамедлительно обращаться к дежурным медицинским работникам.

Масштабное медицинское сопровождение городских праздников позволяет минимизировать риски для здоровья участников массовых мероприятий и обеспечить оперативное оказание помощи в случае возникновения нештатных ситуаций. Координация усилий медицинских учреждений, диспансеров и волонтерских организаций гарантирует безопасность тысяч омичей и гостей региона в день главного городского праздника.

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