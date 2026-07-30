Разбитая могила матери: в Омске похоронная служба выплатит 120 тысяч рублей за разрушение захоронения

Ритуальщикам присудили не только возместить убытки, но и компенсировать моральный вред.Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

30 июля пресс-служба судов региона рассказала, что сотрудники ритуальной службы разрушили могилу матери омички. За небрежную работу пришлось дорого заплатить: после разбирательств с ИП взыскали 120 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года женщина после смерти отца внесла 88 тысяч рублей за организацию похорон. Согласовали участок на Юго-Восточном кладбище: земля рядом с могилой матери горожанки была рассчитана на два места. После погребения главы семейства истица обнаружила разрушения — сотрудники повредили тротуарную плитку, бордюры, надгробие и часть памятника. Вместе с грунтом закопали обломки конструкции в ту же яму.

«Согласно представленным расчетам, стоимость восстановительных работ и материалов составила 70 000 рублей. Ответчик на претензию ответил отказом, иск не признал. При рассмотрении спора суд разъяснял ИП право на проведение судебной строительно-технической экспертизы, однако тот им не воспользовался», — говорится в сообщении.

В итоге услуги ритуальной компании признали некачественными. С предпринимателя взыскали 120 тысяч рублей: 70 тысяч в счет убытков, а также компенсацию морального вреда и штраф. Областной суд оставил решение без изменений.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала, что с местного юриста взыскали деньги за профнепригодность.

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