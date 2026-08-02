В Омске ожидаются крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с

В Омске всю ночь бушевала гроза. Фото: Вороной Руслан

Второго августа в Омске прогнозируется серьезное ухудшение погодных условий. Местами по Омской области ожидаются очень сильный дождь, ливень, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра с порывами двадцать пять метров в секунду и более. Информацию о погодных условиях предоставило ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По данным синоптиков, опасные явления сохранятся до конца суток второго августа. Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности избегать пребывания на улице во время разгула стихии.

Аварийно-диспетчерские службы работают в праздничные дни в круглосуточном режиме. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.

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