Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Главное управление МЧС России по Омской области предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня, 1 августа, и в течение завтрашнего дня ожидают ливни, крупный град, грозы. Шквалистый ветра с порывами усилится до 25 м/с и более.
Спасатели призывают местных жителей быть внимательными, не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. Без особой необходимости лучше не выезжать на магистрали в период шторма. Во время грозы электроприборы нужно отключать. При граде следует находиться в помещениях. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру телефона 101.
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