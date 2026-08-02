Десантников в Омске попросили не купаться в фонтанах в День ВДВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. За почти вековую историю ВДВ участвовали в десятках громких операций, а сегодня «голубые береты» по праву считаются элитой армии. В праздничный день в адрес представителей этого рода войск от представителей властей прозвучали слова признательности всем, кто стоит на страже безопасности страны.
«История ВДВ — это летопись беспримерной храбрости: от первых парашютных десантов до современных операций, где от каждого решения зависят судьбы и исход событий. Вы — элита Вооруженных сил, и это звание вы подтверждаете не громкими словами, а реальными делами и их результатами», — отмечается в поздравлении. Отдельные слова благодарности адресованы участникам специальной военной операции.
В продолжение праздника горожанам и виновникам торжества напомнили о негласном правиле: в Омске не принято купаться в городских фонтанах. Власти призвали закрепить эту традицию и провести День ВДВ без происшествий.
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