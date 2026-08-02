В Омске нашли тела двух пропавших без вести мужчин

Мужчин искали продолжительное время Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

27 июля июля волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили, что поиски двух омичей завершены. К сожалению, оба мужчины найдены погибшими. Информацию о завершении поисков предоставил поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».

Первым был обнаружен 67-летний мужчина, который семнадцатого июля ушел из пансионата в поселке Ачаирский и перестал выходить на связь. Вторым найден 54-летний омич. Он пропал еще двадцать шестого июня, покинув свой дом на улице 9-й Дунайской. Почти месяц о его судьбе ничего не было известно.

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