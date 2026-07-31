Омский суд отправил педофила в колонию на 17 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

31 июля омское СУ СК России сообщило о приговоре в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографии с участием детей.

По версии следствия, несколько лет подряд преступник вел по телефону интимную переписку с двумя девочками младше 12 лет, встречался с ними и совершал надругательства. Мать одной из пострадавших обратилась в полицию, после чего злоумышленника задержали. При обыске у него изъяли мобильный телефон, где обнаружили фото и видео порнографического содержания, в том числе с участием детей. Эти материалы легли в основу обвинения.

Суд приговорил омича к 17 годам исправительной колонии строгого режима. Фигуранту также запретили заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на 12 лет и ограничили свободу еще на 12 месяцев.

Следователи призывают родителей следить за общением несовершеннолетних в интернете, объяснять им опасность распространения личных фото и видео. Важно предупреждать дочерей и сыновей о необходимости сообщать взрослым о любых непристойных предложениях.

По вопросам защиты прав несовершеннолетних работают круглосуточные линии:

«Телефон доверия» — 395-506,

«Ребенок в опасности!» — 123.

Ранее мы писали, что 72-летнему пенсионеру присудили 200 часов работ за побои и угрозы жене из ревности.

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