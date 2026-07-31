В Омске на международном марафоне будут иностранцы-любители

Фото: Роман Макарьев

Организаторы Сибирского международного марафона сообщили о том, будут ли участвовать в забеге иностранные участники. По словам директора марафона, зарубежных профессионалов в этот раз решили не привлекать, а вот иностранцы-любители участвовать будут.

«Мы в этом году сознательно не звали элитных спортсменов из зарубежных стран. Причина тут одна, очень большие риски. Если кого-то звать из Кении или Эфиопии, то предварительные переговоры все же вели, но после в том числе в Омске атак БПЛА мы решили минимизировать риски. В том числе финансовые. Из-за пересадок один перелет из Кении это сейчас как четыре перелета, в том числе в такой цепочке пересадка в ОАЭ. И на каждой стадии возможны накладки и срывы. Так что решили в этом году дать шанс продемонстрировать лучшие спортивные качества нашим, российским атлетам. Среди любителей представители других стран у нас есть. Каких конкретно - точнее будет понятно по окончании забега», — так ответил на вопрос «КП-Омск» директор забега Константин Подбельский.

Также он ответил на вопрос о числе бегунов на классической дистанции среди мужчин и женщин. Их в сумме ожидается около 400 (только любители), но на момент диалога, в последний день регистрации участников, точной цифры еще не было.

Свое мнение об иностранных участниках марафона высказал и областной министр спорта Алексей Ленберг:

«Разговоры о рисках чаще все же про бизнес, у нас все же спорт. Говорить, что без иностранцев статус марафона стал сильнее или слабее, это покажет только трасса. Там часто все бывает очень непредсказуемо. Если же говорить, что спорт это проводник всех свежих идей, мира и объединения, то к этому нужно стремиться. И на эту тему мы видим, какую большую работу делает федеральный министр спорта Михаил Дегтярев».

Ранее мы писали, что участников попросили соблюдать технику безопасности во время забега на фоне сильной жары.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru