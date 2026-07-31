Лед, вода, душ: В Омске директор марафона призвал соблюдать меры безопасности на жаре

Бегуны получат и лед, и воду. Фото Романа Макарьева

В Омске 31 июля прошла пресс-конференция организаторов Сибирского международного марафона, который состоится 1 августа. В том числе директор забега Константин Подбельский на фоне жары до +30 градусов и выше выразил беспокойство за здоровье бегунов.

Директор отметил, что в такой ситуации очень нужно соблюдать технику безопасности:

«Действительно, стоит жара, и она будет и завтра, и будет проблемой и для любителей, и для профессионалов. Всем нужно обязательно это учитывать. Бегунам на эту тему нужно обязательно соблюдать технику безопасности, заботиться о себе. Делать скидку на погоду.

Конечно, мы сами делаем все возможное, чтобы поддержать бегунов. У нас будут пункты питья через каждые 2,5 километра, после 5-го. Там будет достаточный запас воды. Будут пункты освежения. На каждом из пунктов питья же будут и запасы льда. После финиша для атлетов будут и массаж, и душ с холодной водой. Но в любом случае надо каждому учитывать эти условия. Учитывать свои собственные ритм и пульс, прислушиваться к своему организму. Использовать солнцезащитный крем, головные уборы, очень рекомендуют под головной убор помещать лед, чтобы организм охлаждался».

Директор добавил: на трассе будут работать медики, волонтеры, но очень важно каждому следить за собой самому.

«Я очень надеюсь, что все участники отнесутся с ответственностью к своему здоровью. Вопросы безопасности у нас это вещь первого плана», — отметил он.

Также Подбельский ответил на вопрос о том, что в памятке уже заранее указано ожидание примерного времени финиша чемпионов, это 2 часа 10 минут или 2 часа 15 минут после старта. Это якобы замах на новый рекорд, но, конечно, всего лишь примерный прогноз. В нынешнюю жару новый рекорд вряд ли возможен, но ожидать можно разное. Фактический финиш все покажет, объяснил он.

Ранее мы уже писали, что музыкальным сопровождением забега в этом году станет классика в исполнении Омского академического симфонического оркестра.

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