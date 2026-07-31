Прокуратура добилась ремонта аварийной крыши дома в селе Звездино

Отремонтированная крыша многоквартирного дома в селе Звездино. Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Москаленского района Омской области провела проверку соблюдения жилищных прав граждан и выявила серьезные нарушения в сфере капитального ремонта многоквартирного дома в селе Звездино. Установлено, что крыша здания находилась в аварийном состоянии, при этом в отсутствие решения общего собрания собственников срок капитального ремонта был незаконно перенесен с 2021–2023 годов на 2026–2028 годы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В результате попадания осадков внутрь дома пришло в негодность общее имущество и имущество отдельных собственников. В целях восстановления прав граждан прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении Регионального фонда капитального ремонта Омской области провести ремонт крыши дома. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время ответчиком проведен ремонт крыши, и жилищные права жителей многоквартирного дома полностью восстановлены. Местные жители, студенты и граждане, проживающие в сельских населенных пунктах сибирского региона, получили гарантии безопасного и комфортного проживания в своих квартирах.

Своевременное выявление нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и принципиальная позиция надзорных органов позволяют защитить имущественные права собственников и предотвратить дальнейшее разрушение общего имущества многоквартирных домов. Контроль со стороны прокуратуры за исполнением программ капитального ремонта демонстрирует неотвратимость ответственности для организаций, допускающих незаконный перенос сроков работ в Омской области.

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