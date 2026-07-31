Омский пенсионер получил 200 часов работ за побои и угрозы жене из ревности

Мужчину осудили по тяжким статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Знаменский районный суд Омской области вынес приговор в отношении 72-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 116.1 и частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в мае 2026 года в вечернее время подсудимый в своем доме в селе Завьялово в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве ревности, нанес ей побои, причинив физическую боль, а также высказал угрозы убийством. Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за аналогичное деяние, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном порядке.

Домашнее насилие остается серьезной проблемой для местных жителей, студентов и граждан, проживающих в сельских населенных пунктах сибирского региона. Повторное совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений влечет за собой уголовную ответственность, что демонстрирует неотвратимость наказания для лиц, систематически нарушающих права и безопасность близких людей.

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