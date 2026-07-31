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НовостиОбщество31 июля 2026 6:46

В Омской области большегруз насмерть сбил пешехода на трассе

Авария произошла в условиях недостаточной видимости на 940-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск
Екатерина КРАСНОВА
Последствия столкновения в Калачинском районе Омской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Последствия столкновения в Калачинском районе Омской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вчера в 23:30 в ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. При осмотре места автоаварии предварительно установлено, что в условиях недостаточной видимости 40-летний водитель большегруза «МАН» в районе 940-го километра автодороги Челябинск – Новосибирск допустил наезд на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, пешеход вышел на проезжую часть без цели ее перехода. В результате ДТП мужчина, житель Омска 1971 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости использовать светоотражающие элементы на одежде и соблюдать правила дорожного движения. Выход на проезжую часть без намерения пересечь дорогу создает смертельную опасность как для самого пешехода, так и для водителей большегрузного транспорта, который не способен мгновенно остановиться.

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