Ремонт трассы Омск – Одесское – граница Казахстана идет по графику

Дорожные рабочие выполняют восстановление дорожной одежды методом холодной регенерации

В Омской области по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России» продолжается ремонт на региональной автомобильной дороге Омск – Одесское – граница Республики Казахстан. Подрядная организация ведет дорожно-строительные работы на участке с 108 по 113 километр. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Специалисты уже завершили первоочередные мероприятия по устранению деформаций дорожного основания и устройству ровиков уширения. В настоящее время дорожники завершают восстановление дорожной одежды методом холодной регенерации существующих конструктивных слоев с использованием щебеночно-песчаной смеси и цемента. Следующим этапом станет устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

После завершения работ современное и безопасное дорожное покрытие получит участок трассы протяженностью около 4,5 километра. Ремонт выполняется в соответствии с утвержденным графиком. Губернатор Омской области Виталий Хоценко держит реализацию объекта на личном контроле, уделяя особое внимание соблюдению сроков и высокому качеству выполнения работ.

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