Андрей Домников назначен начальником Пограничного управления ФСБ по Омской области

Новый начальник Пограничного управления ФСБ по Омской области Андрей Домников на официальной встрече (слева). Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области назначен новый начальник Пограничного управления ФСБ России. Им стал Андрей Домников, ранее проходивший службу в Пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Назначение произведено по распоряжению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих социальных сетях.

Глава региона поблагодарил Сергея Александровича Махорина, возглавлявшего омское погрануправление с 2022 года, за добросовестную службу и совместную работу. Сейчас Махорин переходит на новое место службы. Кадровые перестановки в силовых структурах региона являются плановым процессом, направленным на укрепление безопасности границ и повышение эффективности взаимодействия ведомств.

Пограничное управление ФСБ по Омской области играет ключевую роль в обеспечении безопасности государственной границы с Республикой Казахстан. Протяженность омского участка границы составляет более тысячи километров, что требует высокого профессионализма и слаженной работы личного состава. Местные жители, студенты и граждане, проживающие в приграничных районах, напрямую зависят от надежности охраны рубежей сибирского региона.

Смена руководства в Пограничном управлении ФСБ по Омской области позволит продолжить курс на укрепление приграничной инфраструктуры и совершенствование методов охраны государственной границы. Опыт Андрея Домникова, полученный в одном из самых напряженных регионов страны, будет востребован для решения задач по обеспечению безопасности в сибирском приграничье.

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