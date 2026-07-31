На конкурсе стартапов в Омске озвучены суммы федеральной поддержки рынка ИЖС

Рост спроса на банковское финансирование подтверждает активное развитие рынка индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. В прошлом году ВТБ расширил условия программы кредитования подрядчиков, а с апреля этого года предоставил доступ к возобновляемой кредитной линии с лимитом до 150 млн рублей сроком до трех лет, которая позволяет профинансировать до 80% стоимости строительства частного дома. Кредитование доступно по ставке от 6% годовых, что помогает бизнесу запускать новые проекты, а использование эскроу-счетов обеспечивает дополнительную защиту средств заказчиков.

- Мы видим устойчивый рост интереса подрядчиков к работе с механизмом эскроу в ИЖС. Сегодня это один из ключевых драйверов развития рынка индивидуального жилья, способствующий повышению доверия клиентов, росту числа профессиональных участников и расширению возможностей для строительства. Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с предприятиями среднего и малого бизнеса превысил 10 млрд рублей, увеличившись в двадцать раз всего за год. Это подтверждает высокий спрос на современные финансовые инструменты и потенциал дальнейшего роста сегмента ИЖС по всей стране, - отметил Денис Бортников.