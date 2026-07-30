Крупнейший холдинг построит в Омской области завод климатической техники

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный производитель климатической техники приступил к проектированию нового индустриального комплекса на территории Омской области. Будущий завод холдинга займется выпуском систем центрального кондиционирования и вентиляции, закрыв потребности в оборудовании не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и на рынках азиатских стран, в том числе Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

О масштабных планах рассказал председатель совета директоров компании Михаил Тимошенко во время визита, приуроченного к 22-му Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Руководитель подчеркнул, что Омская область имеет стратегическое значение как ключевой логистический хаб для развития экспортных направлений. Выбор региона в качестве площадки для первого производства в восточной части страны обусловлен выгодным географическим положением и развитой транспортной инфраструктурой.

Запуск нового индустриального комплекса позволит создать дополнительные рабочие места для местных жителей, студентов профильных специальностей и квалифицированных кадров региона. Производство климатических установок полного цикла укрепит промышленный потенциал Омской области и снизит зависимость отечественного рынка от импортного оборудования.

Развитие высокотехнологичных производств в сибирском регионе способствует формированию устойчивой экономической базы и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на международном уровне. Инвестиции в промышленную инфраструктуру Омской области открывают новые перспективы для сотрудничества с партнерами из стран Азии и укрепления торговых связей.

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