Экспертиза отклонила проект ремонта общежития омского филиала федерального вуза

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за претензий к проектным документам ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» не разрешило начинать капремонт здания общежития Омского филиала Финансового университета при правительстве РФ. Здание находится в проезде Гусарова, 119.

Неудачную попытку согласовать большие ремонтные работы провел сам вуз. В Омске его филиал расположен на улице Партизанской.

Подготовкой пакета для реновации объекта и функциями технического заказчика занималось омское ООО «Архитектурное бюро «Креатив». Теперь проектировщикам придется устранять претензии и отправлять чертежи на экспертизу уже повторную.

Ранее мы писали, что капремонт свой общежитий ведет ОмГУ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru