В Омске водоводы обновляют современным закрытым способом

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Начиная с мая и до первых заморозков, омский водоканал ведет подготовку коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период. При замене изношенных участков водопроводных сетей в компании стараются использовать современный метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ), который позволяет проводить работы быстрее, не нарушая дорожных покрытий, тротуаров и газонов.

В планах летней ремонтной кампании обновление 6 километров водопроводных сетей разного диаметра. Работы будут проводиться закрытым способом, с применением современных технологий. В парке предприятия две современных установки горизонтально-направленного бурения, которые позволяют прокладывать коммуникации диаметром от 25 до 800 мм.

За летний период сотрудники водоканала обновили чугунный трубопровод в поселке Крутая Горка на улице Российской. На коммуникациях, проложенных более 60 лет назад, периодически случались повреждения. Чтобы улучшить надежность водоснабжения жителей поселка, обеспечить водой социальные объекты и магазины, специалисты проложили новый полиэтиленовый водопровод, не нарушая благоустройство населенного пункта. Общая трасса трубопровода превысила 600 метров.

«Сейчас ведутся работы по сборке узлов, далее будут установлены водопроводные колодцы для обслуживания сетей. Замена трубопровода позволила выполнить закольцовку водопровода, что минимизирует количество отключенных потребителей в случае ремонтных работ», - рассказывает заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

В большинстве случаев прокладка сетей бестраншейным способом выбрана из-за большого наличия подземных коммуникаций или работ в условиях плотной городской застройки. Таким способом в этом году заменены участки водопроводов большого диаметра на улицах Потанина и Заозерной.

В планах предприятия до начала отопительного периода методом горизонтально-направленного бурения обновить участок водопроводных сетей в Октябрьском округе на 4 Рабочем переулке. Этим же способом прокладываются участки канализационных сетей в Омске.

Кроме перекладки сетей омский водоканал ежегодно проводит санацию магистральных водоводов. Уже выполнена санация водопроводов по улицам 1 Красной Звезды и 2 Казахстанской. В августе начнутся работы по санации водовода на улице 3 Молодежная.