Как стать нотариусом: сложный ли путь в профессию?

Фото предоставлено Нотариальной палатой Омской области.

В 2026 году российский нотариат отмечает 160 лет со дня утверждения 14 апреля 1866 года императором Александром II Положения о нотариальной части. Этот день стал отправной точкой формирования органов нотариата в России. К знаменательному событию Нотариальная палата Омской области готовилась заранее и приняла участие в создании телевизионной программы «Технологично», посвященной профессии нотариуса «160 лет на страже закона: как изменилась профессия нотариуса».

Квалифицированный специалист, ас своего дела, всегда определяет лицо любой профессии. Кузницей кадров для Омского нотариата является Омский государственный Университет им. Ф.М. Достоевского. О том, как университет подготавливает профессиональных юристов и какие испытания выпускнику юридического факультета необходимо пройти, чтобы стать нотариусом, рассказала доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса, кандидат юридических наук, нотариус города Омска Ольга Владимировна Фрик.

Традиционно дисциплина «нотариат» преподается у студентов старших курсов в магистратуре, либо, если речь идет о специалистах, то на 5 курсе обучения. Как отметила Ольга Фрик, это связано с тем, что изучение нотариального права предполагает знание студентами таких базовых дисциплин, как гражданское, семейное, наследственное право. Здесь студенты решают практические задачи, изучают теорию, законодательство и судебную практику.

В отличие от распространенного мнения доступ в профессию нотариуса является открытым. В то же время юристу, выбравшему такой путь, необходимо пройти дополнительное обучение и в течение одного года стажировку у нотариуса, а также выдержать не один сложный экзамен.

Сдав квалификационный экзамен, гражданин может работать у нотариуса в качестве помощника, а достигнув возраста 25 лет, исполнять обязанности нотариуса во время его отсутствия. В каждом округе в зависимости от количества проживающих граждан на основании решения государственного органа утверждается определенное число нотариусов. Когда место нотариуса в округе становится свободным, объявляется конкурс. Для того, чтобы работать самостоятельно в должности нотариуса нужно пройти по конкурсу на открывшееся место нотариуса.

Но, даже став нотариусом, гражданину необходимо постоянно учиться. Нотариусы раз в четыре года в обязательном порядке должны повышать свою квалификацию.

Достаточно серьезные требования к квалификации нотариуса и определяют высокое качество нотариально удостоверенных документов, способствуют реализации основных задач нотариата таких, как предотвращение судебных споров и обеспечение стабильности гражданского оборота.

В то же время помимо профессиональных качеств нотариус должен соблюдать кодекс Профессиональной этики нотариусов РФ, руководствоваться высокими нравственными ценностями, всегда проявлять эмпатию и уважение к людям.

Нотариус города Омска, кандидат юридических наук Фрик Ольга Владимировна