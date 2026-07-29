Мэрия Омска сдала участок у аэропорта в аренду за 6,9 млн рублей в год

Строительная площадка возле аэропорта в Омске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Департамент имущественных отношений мэрии Омска подвел итоги аукциона на право аренды земельного участка площадью 3,3 тысячи квадратных метров в Кировском округе. Победитель торгов согласился выплачивать в городскую казну 6,9 млн рублей ежегодно, что превышает стартовую цену более чем в четыре раза. Об этом стало известно сегодня, 29 июля.

Согласно аукционной документации, в настоящее время данная территория представляет собой пустырь, покрытый травой и редким кустарником. Земельный участок предоставляется инвестору на краткосрочный период, и договор аренды будет заключен на два с половиной года. По условиям торгов и виду разрешенного использования, за это время на площадке должен появиться современный объект делового управления, в том числе крупный офис или полноценный бизнес-центр.

За право зайти на эту площадку развернулась нешуточная борьба. В торгах соперничали четыре участника из числа индивидуальных предпринимателей и коммерческих структур. Из-за высокой конкуренции начальная ставка ежегодной арендной платы, составлявшая изначально около 1,7 млн рублей, взлетела в 4,1 раза. Финальное слово осталось за представителями компании-победителя, которые согласились на указанные финансовые условия. Основным профилем деятельности данной организации является управление и аренда недвижимого имущества.

Проведение подобных аукционов регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации и муниципальными нормативными актами, что гарантирует прозрачность распределения городских ресурсов. Развитие деловой инфраструктуры в непосредственной близости от транспортного узла создает новые рабочие места для местных жителей, студентов и граждан, способствуя экономическому росту сибирского региона.

Реализация инвестиционных проектов на территории Кировского округа позволит модернизировать городскую среду и повысить привлекательность деловых зон для предпринимателей. Строгий контроль со стороны администрации обеспечивает целевое использование выделенных земель и соблюдение всех строительных норм.

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