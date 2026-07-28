Стало известно, что главу омской стройфирмы взяли под стражу за побег за границу

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июля в Куйбышевском районе Омска рассмотрели ходатайство следователя об изменении меры пресечения руководителю строительной компании. Новость сообщила пресс-служба судов Омской области.

Гендиректора обвиняют в злоупотреблении полномочиями при достройке дома на улице Перелета и в пособничестве представителю Госстройнадзора в превышении полномочий. Ранее фигуранту избрали подписку о невыезде, однако он самовольно покинул Россию. С 1 по 5 июля сибиряк пребывал в Армении.

Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, данные о личности, регистрацию за пределами Омской области и факт нарушения, суд удовлетворил ходатайство следствия. Главу стройорганизации заключили обвиняемого под стражу.

Постановление суда еще не вступило в силу.

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