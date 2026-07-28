Директора стройфирмы в Омске взяли под стражу

Фото: СУ СКР по Омской области

28 июля омское СУ СК России сообщило об избрании меры пресечения руководителю одной из строительных компаний. Его обвинили в нарушении прав покупателей квартир в двух возводимых домах на улице Перелета.

По версии следствия, директора фонда защиты дольщиков, двух подрядных фирм и надзорного ведомства знали, что работы не завершены, в домах есть дефекты, делающие проживание небезопасным. Несмотря на это, они инициировали ввод объектов в эксплуатацию и заселение. Нарушения привели к тому, что омичи до сих пор не могут пользоваться приобретенными объектами недвижимости.

Фигурантам-строителям вменили злоупотребление полномочиями в составе орггруппы, главе надзорного органа — превышении должностных полномочий.

Накануне, 27 июля, руководителю компании-генподрядчика, незаконно подготовившему документы для ввода дома, инкриминировали пособничество. Сегодня суд по ходатайству следствия заключил этого фигуранта под стражу на 2 месяца. Разбирательства продолжается.

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