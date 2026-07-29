В Омске 30 из 31 частных клиник отказались от абортов

Вопросы сохранения семейных ценностей обсуждались на Совете при губернаторе региона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области тридцать из тридцати одной частной медицинской клиники добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко в ходе заседания областного Совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, в состав которого входят представители власти, религиозных организаций, а также деятели культуры, образования и науки.

В центре внимания заседания оказались вопросы репродуктивного здоровья. Глава региона отметил, что в учреждениях здравоохранения организовано медико-психологическое консультирование женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора. «Все наши медицинские организации активно продвигают ценности многодетной семьи и ответственного отцовства. Ведем также работу с частными медицинскими клиниками. На данный момент добровольно отказались от лицензии на аборт 30 из 31 коммерческих медицинских учреждений», — сообщил глава региона.

Кроме того, в Омской области действует региональная система стимулирования рождаемости и внедрены адресные меры поддержки семей с детьми. Гражданам, в том числе студенческим семьям, предоставляются выплаты и пособия, а также льготы по оплате жилья. Губернатор подчеркнул, что системную работу по всем направлениям будут продолжать. Деятельность совета, созданного в апреле 2024 года и возглавляемого главой региона, опирается на основы государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей, утвержденные указом Президента Российской Федерации.

Комплексная поддержка материнства и детства позволяет создать благоприятные условия для воспитания подрастающего поколения в сибирском регионе. Совместные усилия власти, медицинского сообщества и общественных организаций направлены на сохранение демографического потенциала и укрепление института семьи среди местных жителей и студентов.

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