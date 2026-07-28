Омская таможня оформила первый рейс в Абхазию

Фото представила пресс-служба международного аэропорта «Сухум»

28 июля Омская таможня рассказала о первом авиарейсе по маршруту Омск-Сухум. Он состоялся в четверг, 23 июля. До этого прямого сообщения с Абхазией из региона не было.

Фото представила Омская таможня

Пассажиров и их ручную кладь общим весом 1,1 тысячи кг проконтролировали на посту «Аэропорт Омск». Всего на борту находились 260 человек.

Напомним, данное направление запустили впервые. Последующие полеты запланированы с еженедельной периодичностью.

Всего за первые 6 месяцев 2026 года местные таможенники проконтролировали 253 международных авиарейсов через воздушный пункт пропуска. Самолеты летали в Анталию, Шарм-эль-Шейх, Ташкент, Наманган, Камрань и на Пхукет.

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