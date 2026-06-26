Омичи прямым рейсом смогут улететь в Абхазию

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 26 июня, Омский аэропорт сообщил радостную для отпускников новость из нашего города открываются прямые авиарейсы в столицу Абхазии Сухуми.

Улететь на Черное море можно будет с 22 июля. Рейсы в Сухуми будут осуществляться один раз в неделю по средам. Авиаперевозки берет на себя авиакомпания Nordwind. Путь от Омска до Сухуми займет 4 часа 15 минут.

Билеты доступны на сайте авиаперевозчика, но на первый рейс их уже не осталось. Стоимость билетов начиналась от 15 000 рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омском аэропорту переизбрали директора

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