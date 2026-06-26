В Омском аэропорту переизбрали директора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На прошедшем 24 июня заседании Совета директоров Омского аэропорта переизбрали директора предприятия. Пост единогласно отдали Олегу Селиверстову, который руководит предприятием с лета 2029 года.

Таким образом полномочия Селиверстова продлены еще на год, до 23 июля 2027 года. До того, как занять этот пост, Селиверстов являлся заместителем директора аэропорта по стратегическому развитию. Ранее работал в аэропортах Москвы Шереметьево и в Сочи.

Кроме того, на заседании был переизбран Совет директоров. В состав вошли все те же участники: Светлана Бактызина, Антон Берендеев, Динар Курманов, Александр Матненко, Рустам Мингазов, Юрий Наделяев, Кирилл Самодинский, Дмитрий Ушаков и Андрей Хафизов.

Ранее КП-Омск рассказывала, что подрядчик ответит по суду за невыращенную в сквере траву в центре Омска

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru