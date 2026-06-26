Подрядчик ответит по суду за невыращенную в сквере траву в центре Омска

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омске городское УДХБ начало суд со строительной фирмой, ООО «СибДОР», периодически занимающейся контрактами по благоустройству. В прошлом году ООО работало в сквере Борцов революции на улице Ленина, и сейчас там вскрылись недоделки.

Сумма контракта на реновацию тогда составила более 89,4 млн рублей. Проверка качества, проведенная уже в этом году, показала, что на объекте нет газона, хоть в проекте он и был намечен. Так как на все элементы благоустройства есть гарантия, БУ требовало от фирмы оперативно исправить ситуацию.

Как указано в материалах дела на сайте областного арбитражного суда, руководство ООО отказалось по доброй воле сеять траву. Тогда учреждение потребовало устранить недоделки через суд. Первое заседание процесса запланировано на 9 июля.

Напомним, ООО «СибДОР» работает с 2003 года, ее учредитель и директор Лазар Погосян. Оно специализируется на строительстве и ремонте дорог и благоустройстве крупных объектов.

Ранее мы сообщали, что в Омске осудят руководителей двух стройфирм и фонда защиты прав дольщиков.

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