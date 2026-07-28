Омичка обманула женщину под видом гадалки и присвоила 9 тысяч рублей

Мошенники в социальных сетях часто используют образы гадалок и целителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Исилькуле вынесен приговор 35-летней жительнице Омска, которая обманула местную жительницу на девять тысяч рублей, представившись в социальной сети целительницей. Об этом сообщили в пресс-службе Исилькульского городского суда Омской области.

В суде установлено, что в октябре две тысячи двадцать четвертого года данная гражданка создала в одной из социальных сетей аккаунт, представляясь пользователям как гадалка Серафима. Войдя в доверие к местной жительнице, она предложила за денежное вознаграждение избавить ее от порчи и излечить родственника от алкогольной зависимости. В указанных целях клиентка перевела лжецелительнице девять тысяч рублей, однако исполнения обязательств так и не дождалась.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину частично и добровольно возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы, установив строгие рамки. Осужденной запрещено выезжать за пределы города Омска и изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, она обязана являться в указанный орган один раз в месяц для регистрации.

Правоохранительные органы призывают омичей быть бдительными, не переводить деньги незнакомым людям в социальных сетях и помнить, что настоящие медицинские и психологические проблемы требуют обращения к квалифицированным специалистам, а не к виртуальным целителям.

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