Две трагедии за сутки: в Омской области в ДТП погибли водитель и велосипедистка

Место трагедии. Фото: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Омской области.

За минувшие сутки на дорогах Омской области произошли два дорожно-транспортных происшествия с летальным исходом, в которых погибли водитель легкового автомобиля и пятидесяти трехлетняя велосипедистка. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Омской области.

Вчера вечером в двадцать один час пятьдесят минут в дежурную часть отдела МВД России по Усть-Ишимскому району поступило сообщение о трагедии. Предварительно установлено, что тридцати семилетний водитель автомобиля Лада Гранта, двигаясь по улице Победа в районе дома номер двадцать три, не справился с управлением. Машина съехала в кювет с последующим наездом на забор, в результате чего автомобилист погиб на месте происшествия.

Спустя непродолжительное время, около двадцати двух часов тридцати минут, аналогичное сообщение поступило в дежурную часть отдела МВД России по Знаменскому району. Водитель автомобиля Тойота, мужчина тысяча девятьсот девяностого года рождения, двигаясь по улице Мира в селе Знаменское, допустил наезд на велосипедистку. Женщина тысяча девятьсот семьдесят третьего года рождения, двигавшаяся по краю проезжей части в попутном направлении, скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Окончательные причины и обстоятельства обеих аварий будут установлены в ходе доследственных проверок. Правоохранительные органы призывают местных жителей и граждан проявлять максимальную осторожность на дорогах, особенно в темное время суток, и строго соблюдать правила дорожного движения.

Соблюдение скоростного режима и взаимная внимательность участников движения являются залогом безопасности на дорогах Омской области. Каждый водитель должен помнить об уголовной ответственности по статье 264 УК РФ за нарушение правил, повлекшее тяжкие последствия, что служит строгим предупреждением для всех участников дорожного движения в регионе.

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