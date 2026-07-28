Самоуверенность приводит к гибели: В Омской области спасатели ГИМС рассказали о опасностях отдыха на воде

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Сегодня, 28 июля, в Доме журналистов состоялась пресс-конференция старшего госинспектора по маломерным судам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Омской области Сергея Лазаренко. Он отметил, что большинство происшествий и ЧП на воде связано с состоянием алкогольного опьянения.
«Даже если человек умеет плавать — это далеко не гарантия того, что не может произойти ЧП. Человек может не рассчитать свои силы, выбрать не тот темп для плавания, зацепиться за корягу на дне. Настоящая беда — это сочетания алкоголя и самоуверенности, чаще всего именно алкоголь мешает человеку трезво оценить ситуацию и приводит к трагедии», — подчеркнул Сергей Лазаренко.
По его словам, трагедии происходят каждую неделю — вода уносит жизни взрослых и детей даже при купании в необорудованных местах или из-за отсутствия контроля со стороны родителей. Например, только за один день утонули пять человек: среди них были как взрослые, так и дети, отдыхавшие на берегу без присмотра.
Особое внимание было уделено необходимости иметь спасательный жилет для владельцев лодок и тех, кто передвигается на сапах. Жилет удерживает человека на поверхности до прибытия спасателей даже при падении в воду.
«Для рыбаков на мелководье необходима специальная непромокаемая одежда, а для плавающих на лодках и сапах обязательно использование спасательного жилета. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии и сохранить жизни!», — добавил Сергей Лазаренко.
Инспектор также выделил основные нарушения правил безопасности: управление судами в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие документов на право вождения ТС на воде, нарушение эксплуатации судов (перегрузка, неисправность техники), а также оставление детей без присмотра во время массовых мероприятий на водоёмах.
В случае выявления нарушений родители привлекаются к ответственности, им выдается предписание и штраф, размер которого уточняется согласно требованиям законодательства. В некоторых случаях штраф может достигать 15 тысяч рублей.
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